نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيمان أبوالدهب تكشف لـ "الستات ما يعرفوش يكدبوا" أسرار الشخصية النرجسية في الدراما (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استضاف برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" على قناة CBC المنتجة إيمان أبو الدهب، في حلقة تناولت موضوعًا مثيرًا للجدل حول سبب انجذاب النساء للشخصيات النرجسية.

تصريحات إيمان أبو الدهب

أشارت إيمان أبو الدهب إلى أن الشخصية النرجسية تجذب الانتباه بشكل كبير، حيث تمتلك صفات تجعلها تبدو مثيرة للإعجاب، وذكرت أنها تعرضت لمثل هذه الشخصيات في عدة أعمال درامية أنتجتها شركتها، مما أتاح لها فرصة فهم هذه الظاهرة بشكل أعمق.

قالت: "الشخصية النرجسية شخصية جذابة جدا تبهر الجميع، لكننا كمنتجين نخاف من تصنيف هذا الشخص، ولكن الصفات موجودة فيه".

تحدثت إيمان أيضًا عن التأثير السلبي الذي يمكن أن تتركه الشخصيات النرجسية على العلاقات، فقد أوضحت أن النساء قد يجدن أنفسهن في علاقات مستهلكة مع هؤلاء الأشخاص، حيث تتعرض المرأة للعديد من الضغوط النفسية والعاطفية.

في مسلسل "دوبامين"، الذي أنتجته، تناولت البطلة معاناتها مع زوجها النرجسي، مشيرة إلى أن الكاتب كان يرى أنه من الأفضل لها الانفصال عن زوجها.

أضافت إيمان أن الرجال الذين يحملون صفات نرجسية يحتاجون إلى علاج سلوكي للتعايش بشكل صحي مع الآخرين، وهذا يعكس أهمية الوعي النفسي والعلاج النفسي في معالجة مثل هذه الحالات، فالشخص النرجسي غالبًا ما يكون شخصًا مريضًا نفسيًا يحتاج إلى مساعدة متخصصة لفهم سلوكياته وتحسين علاقاته بالآخرين.

معلومات عن إيمان أبو الدهب

إيمان أبو الدهب تعتبر من المنتجين الذين يركزون على قضايا المرأة في أعمالهم، حيث تسعى لتقديم شخصيات نسائية قوية تعكس التحديات التي تواجهها النساء في المجتمع.

مسلسل “سوشيال”

جدير بالذكر أن إيمان أبو الدهب أنتجت مسلسل "سوشيال" بطولة الفنان أحمد زاهر، ومسلسل "دوبامين" تأليف محمد جلال، إخراج رؤوف عبدالعزيز، بطولة ريم مصطفى، بسنت شوقي، أحمد بلال.