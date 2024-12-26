انت الأن تتابع خبر سلمى أبو ضيف ترد على منتقديها: الافتراضات لا تصنع حقيقة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف منشورًا عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، موجهة رسالة لاذعة إلى منتقديها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد موجة من الهجوم تعرضت لها بسبب صور نشرتها مؤخرًا تعبر عن حملها بأسلوب جريء.

افتتحت سلمى حديثها بمنشور يفيض بالتأمل حول مفهوم “الافتراض” وتأثيره على نظرة المجتمع للفرد، قائلة: “في يوم ما وأنا قاعدة مبحلقة في السما لا يشغلني شىء، استوقفتني معنى كلمة الافتراض، وهي عبارة عن نظرية بدون تجربة أو واقع حصل.

وتحدثت سلمى عن السلوكيات المنتشرة على السوشيال ميديا، حيث يبني البعض نظريات وأحكامًا على الآخرين استنادًا إلى مفاهيم شخصية ضيقة، مستمدة من البيئة المحيطة والتعليم والمجتمع. ووصفت هذه الممارسات بأنها “محاولات لفرض وجهات نظر شخصية على الآخرين وكأنها حقيقة مطلقة”.

“الله، حياتهم جميلة قد إيه! أو الله، بصي هي سافلة إزاي! بنصدق ناس مانعرفهمش بناءً على جزء صغير من حياتهم، ونعتبره الحقيقة الكاملة.”