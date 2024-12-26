نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "باقي يوم".. محمد رمضان يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان محمد رمضان، الترويج لأحد أعماله الجديدة، حيث شوق جمهوره ومتابعيه للمفاجأة التي أعلن عنها، السبت الماضي، وأوضح أنها مكافأة مالية تصل إلى 5 ملايين جنيه، لمن يتمكن من معرفة أسم الأغنية الجديدة التي ينوي إصدارها خلال الايام المقبلة.

وعلق محمد رمضان على البوستر الذي طرحه عبر «فيسبوك»: «سؤال الخمسة مليون جنيه باقي يوم،ده بوستر الأغنية.. اكتب انت اسمها إيه؟!».

اَخر أغاني محمد رمضان

يذكر أن اَخر أغاني محمد رمضان “برج الثور”، الذي طرحها على طريقة الفيديو كليب، حيث ظهر في الكليب وهو يقلد الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطريقة حديثة، وتعاون من خلاله الرابر أفرو بي، من إخراج ليلي غالب، وكلمات محمد رمضان وأحمد ديزل، وألحان وتوزيع ديزل.