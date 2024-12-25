نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شمس البارودي تتصدر تريند "جوجل".. فما القصة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة شمس البارودي تريند محرك البحث الشهير "جوجل "ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألف عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أعربت عن حزنها الشديد عن فراق أقرب الناس إلى قلبها وهو زوجها الفنان الراحل حسن يوسف، الذي رحل عن عالمنا في 29 أكتوبر الماضي.

شمس البارودي

منشور شمس البارودي

وكتبت شمس البارودي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" حاول بكل ما يقين وإيمان أن أصبر، وأحمد الله وارضي بقضاءه واتصبر إلا أنى اذرف الدموع دون توقف، ذكريات حياتي معهما في كل السكنات واللحظات، أعتذر لمن حولى لا أعلم ما هذا الضعف والوهن الروحى استغفرالله وادعوه أن ثبت يقينى وأن يرزقني لحظات الصدمة الأولى وساعات وأيام مابعدها إلا أن مرور الوقت يزلزلنى حزنًا على فراق فلذة كبدى عبدالله وونس عمرى وسندى وآمانى بعد الله شريكي في انفاسي وخلجات نفسي وكل لحظات ايامى وعمرى حبيبي زوجي يحيط بي في معظم الأوقات".

وأضافت: "أبنائي وشقيقاتي وشقيقة حبيبي وبناتها وصديقاتي يحاولون إخراجي من فجيعة الفراق ولوعة الحزن، أجاريهم حتى اختلى بنفسي فاجهش ببكاء يرجرج احشائي، وثنايا صدري بكاء لم اعهده من قبل فما هذاوالحزن ألذي تعدى صبري واحتسابي فيزلزلنى ولايتوقف إلا ويدمرني".



وتابعت: "يعلم أحبابي فينهروني وينصحوني مناعتك ستنهار توقفي عن تدمير صحتك بهذا الحزن، احلف لهم والله مالي سيطره على نفسي وكأن جماح الحزن تفلت من عقالها المغلفه بالصبر والرضي والإيمان فتتمرد على فاردد سامحنى يآرب سامحنى ياالله سامحنى لضعفى وهوان يقيني في مصيبتى، وادعوه يآرب أحفظ لى فلذات كبدى وقويني حتى أكمل مسيرة حبيبي، فأتم ما تركه لهم لاسعادهم وتأمين ما اراده لهم بعون الله وتوفيقه".

واختتمت:" افتقدك ياحبيبي افتقد حنانك وعطاءك افتقد واحة الأمان التي احييتنا فيها افتقد وجودك ونصحك ورأيك افتقد جلوسى بجوارك تلف زراعك على كتفي تبثنى حبك ونصحك ورأيك وأنا أسألك في أمور حياتنا وأبناءنا، أعلم هي سنة الحياة الدنيا فراق يعقبه حزن حتي نلتقي في حياتنا الأخرة فاللهم الصبر والاحتساب والسلوان أللهم صبر يرضيك ويرضي أحبابي وهم في دار الحق صبرًا جميلًا يا الله صبرًا صبرًا صبرًا يآرب".

منشور شمس البارودي



وفاة حسن يوسف

ورحل عن عالمنا الفنان حسن يوسف في 29 أكتوبر الماضي، عن عمر يناهز الـ 90 عام، الخبر الذي أحزن الوسط الفني، حيث كان يعتبر أحد أبرز نجوم الجيل الذهبي للسينما المصرية.