المخرج محمد سامي يشارك صور من كواليس "سيد الناس"

القاهرة - محمد ابراهيم -

يواصل المخرج محمد سامي تصوير مشاهد مسلسله "سيد الناس" للنجم عمرو سعد والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ونشر سامي مجموعة صور له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وكتبت:" مشاهد من تصوير سيد الناس".

محمد سامي

تفاصيل مسلسل سيد الناس:

تدور قصة مسلسل سيد الناس حول شيقيان في إطار تشويقي بإحدى قرى الصعيد حيث يظهر عمرو سعد، يعمل على نصرة المظلوم بعدما يواجه العديد من التحديات، ويدعي الجارحي اما اخيه عفيفي يريد أن يستولى على حقوق الناس، مما يجعلهم يدخلان في مشاكل كثيرة خلال أحدث العمل.

أبطال مسلسل سيد الناس:

مسلسل سيد الناس، يشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم: عمرو سعد، إلهام شاهين، خالد الصاوي، محمد شاهين، طارق النهري، غادة عادل، وتواصل الشركة المنتجة ترشيح باقي الفنانين للمشاركة في بطولة العمل.

محمد سامي

محمد سامي ينتهي من تصوير أش أش:

ويذكر أن انتهي محمد سامي من تصوير مسلسل أش أش الذي من بطولة زوجته مي عمر، مسلسل "إش إش" بطولة مي عمر وماجد المصري ودينا وإدوارد وانتصار وطارق النهري، محمد الشرنوبي، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، تأليف وإخراج محمد سامي، ويجسد ماجد المصري، شخصية معلم يريد الزواج من الراقصة "إش إش" مي عمر ولكنها ترفض، ومن هنا تتصاعد المشاكل وتدور أحداث المسلسل حول "إش إش" والمفارقات والصعوبات التي تتعرض لها هي ووالدها.