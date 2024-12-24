طرح البوستر التشويقي لفيلم 'رحلة البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو'

القاهرة - محمد ابراهيم - ينتظر الجمهور عرض فيلم «رحلة البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو»، بطولة الفنان عصام عمر، تواصل الشركة المنتجة للفيلم الترويج له عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، وذلك استعدادا لانطلاقه بدور العرض السينمائية في يناير المقبل.

طرح بوستر فيلم «رحلة البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو»

وطرحت الشركة المنتجة البوستر التشويقي لفيلم «رحلة البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» عبر حسابها على «إنستجرام» الذي يكشف عن ملامح لشخصية الفنان عصام عمر ضمن أحداث العمل السينمائي.

موعد عرض فيلم «رحلة البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو»

وعلقت الشركه المنتجة لفيلم «رحلة البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» علي البوستر: «حسن مستعد يعمل أي حاجة عشان ينقذ رامبو، “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو” في السينمات المصرية 1 يناير، وفي العالم العربي 9 يناير».

أبطال فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

وشارك في بطولة الفيلم عدد من الفنانين منهم: عصام عمر، وركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف، والعمل من إخراج خالد منصور.

قصة فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

تدور قصة الفيلم في إطار درامي حول حسن الشاب الثلاثينى الذى يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد «رامبو» من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مطاردًا من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي.

احدث اعمال عصام عمر

ويذكر ان احدث اعمال عصام عمر هو فيلم سيكو سيكو، بطولة:طه دسوقي، على صبحي، خالد الصاوى، باسم سمرة، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبدالحميد، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج أحمد بدوي.