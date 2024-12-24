انت الأن تتابع خبر دراما رمضان 2025.. هالة صدقي تنضم لأبطال مسلسل"قهوة المحطة" للمخرج إسلام خيري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تخوض الفنانة هالة صدقي المارثون الرمضاني المقبل 2025، من خلال إنضمامها لابطال عمل مسلسل "قهوة المحطة"، الذي يشارك في بطولته أحمد خالد صالح و بيومي فؤاد.

تفاصيل مسلسل قهوة المحطة

يتكون مسلسل قهوة المحطة من 15 حلقة،و يشارك في بطولته نخبه من ألمع نجوم الفن هما: أحمد خالد صالح وأحمد غزي وبيومي فؤاد وانتصار، و العمل من إنتاج شركة سينرجي و إخراج إسلام خيري، و باقي الأبطال سيتم الإعلان عنهم في الأيام المقبلة.

وتدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي مشوق، حول جريمة تتصاعد من خلالها دراما الحلقات، ومن المقرر أن يبدأ تصوير العمل الفني قريبًا، وذلك بعد أن تنتهى الشركة المنتجة من تحديد مواقع التصوير التي ستجمع أكثر من 20 لوكيشن في القاهرة ومحافظات الصعيد.

آخر أعمال هالة صدقي