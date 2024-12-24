كندة علوش تتصدر تريند "جوجل".. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر أسم الفنانة كندة علوش تريند مؤشر البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الأجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، وذلك بعدما احتفلت بعيد ميلاد زوجها، من خلال منشور عبر صفحتها الشخصية، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشاركت كندة علوش، صورًا تجمعها بزوجها عمرو يوسف، وعلقت عليها، قائلة: «عيد ميلاد سعيد لحب حياتي، أعز أصدقائي، مساحتي الآمنة، كل شيء عندي، رحلة حياتي مميزة جدًا لأنني أسيرها معك، في السراء والضراء، في الغنى وفي الفقر وفي المرض وفي الصحة، للحب والاعتزاز حتى يفرقنا الموت».

منشور كندة علوش

أخر اعمال كندة علوش



وكان اخر اعمال كندة علوش هو مسلسل" ستات بيت المعادي" مع أحمد وفيق، إنجي المقدم، صبري فواز، تارا عماد، شريف حافظ، ميرهان حسين وإنجي كيوان ومن إخراج محمد سلامة، وايضا شاركت في فيلم «نزوح» الذي تم عرضه عبر منصة "شاهد".

ودارت أحداث العمل في سوريا خلال صراعات السنوات الماضية، حيث يدمر صاروخ سقف منزل الفتاة زينة، ذات الـ 14 سنة، لتنام بعدها لأول مرة تحت النجوم، وتقيم صداقة مع عامر الصبي بالمنزل المجاور، ومع تصاعد العنف تُصر والدتها هالة، على الرحيل وتدخل في صراع مع زوجها معتز، الذي يرفض أن يتحول للاجئ ويمنع عائلته من ترك المنزل.