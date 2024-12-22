نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. الفنانة مي عز الدين تتصدر مؤشرات بحث جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة مي عز الدين مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد الكشف مسلسلها الجديد في السباق الرمضاني،الأول بعد وفاة والدتها.

و تحدث المخرج تامر محسن، عن تفاصيل مسلسل «الحب كله»، (اسم مؤقت)، والمقرر عرضه في رمضان 2025، ويشارك في بطولته الفنان آسر ياسين والفنانة مي عز الدين، والفنان أشرف عبدالباقي، ويعد هذا العمل هو الأول للفنانة مي عز الدين بعد وفاة والدتها.

ويذكر أن كانت مي عز الدين، ترفض خلال الفترة الأخيرة، المشاركة في الأعمال الفنية التي تتلقاها، حرصا منها على التواجد بجانب والدتها أثناء فترة علاجها، إذ كانت تعاني من مشكلات في الكلى وتتلقى غسيلًا دوريًا، وفي آخر أيامها.

و الجدير بالذكر أن النجمة المصرية مي عز الدين، تصدرت الواجهة في الأيام الأخيرة بعد ختامها المفاجيء لموسم مسلسلات رمضان 2024، حيث فاجأت مي عز الدين الجمهور بظهورها كضيفة شرف في آخر مشهد من مسلسل "كوبرا" مع محمد إمام، والذي جعلها حديث الجمهور إلى الآن.

و في سياق اخر يذكر أن، الممثلة مي عز الدين غير متزوجة ولم تتزوج من قبل وما يروج له رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن زواجها ما هو إلا إشاعات عرضية وجدير بالذكر أن الفنانة مي عز الدين ارتبطت بكرة القدم مرة واحدة فقط منذ سنوات قليلة، الممثل محمد زيدان لكن سرعان ما انفصلا.