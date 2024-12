بالصور.. بدء اليوم الختامي لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

القاهرة - محمد ابراهيم - بدا منذ قليل اليوم الختامي لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته السادسة، وحرصت الفنانة حورية فرغلي والفنانة بشري، محمد صلاح ادم.

فعاليات الدورة السادسه من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

واستمرت فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير حتى يوم 21 ديسمبر، يتخللها عدد من الأفلام القصيرة العالمية كعرض أول، بالإضافة إلى الماستر كلاس خمس مسابقات فى مجالات فنية مختلفة.

عروض أفلام الدورة السادسه من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

وتستمر عروض الأفلام ستكون علي مدار أربعة أيام من فعاليات المهرجان، بداية من يوم 17 ديسمبر وحتى 20 من نفس الشهر، والتي تضم عددا من الأفلام الدولية مثل مصر وفلسطين ولبنان والمغرب وسوريا والبحرين والصين وفرنسا وغيرها، وستعرض داخل سينما الهناجر، منوها عن أن جميع أفلام المهرجان مجانية، والدخول بأسبقية التواجد.

أفلام الدورة السادسه في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

وتشهد الدورة السادسة من المهرجان مشاركة عدد من الأفلام المميزة، حيث يعرض فيلم "برتقالة من يافا" للمخرج الفلسطيني محمد المغني ضمن المسابقة الدولي، والفيلم حاصل على جوائز عديدة ومن ضمنها الجائزة الكبرى افضل فيلم دولي فى مهرجان "كليرمون فيران" في فرنسا، الفيلم المصري "دم فاسد" للمخرج طارق الشربيني، كما يعرض الفيلم المصري "أروح لفين" للمخرج عز الدين الفقى بعرضه العالمي الأول ضمن المسابقة المصرية،، ويعرض الفيلم اللبناني "Far From It" للمخرج Mario Ghabali ضمن المسابقة الدولية، كما يعرض الفيلم المصري "كعب عالى" للمخرج مهند الكاشف بالمسابقة الدولية.

لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية

تكونت أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية من كل من مدير التصوير: حسين بكر رئيس المركز القومى للسينما، المنتج السينمائى معتز عبد الوهاب، المخرج عمر بيومى.

لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الدولية

يكونت أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الافلام الدولية من كل من المخرج أمير رمسيس، النجمة بشرى والمنتجة السينمائية شاهيناز العقاد

لجنة تحكيم مسابقة الأفلام المصرية

تكونت أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الافلام المصرية من كل من المخرج سعيد حامد، مديرة التصوير نانسي عبد الفتاح، المنتج شريف فتحي

لجنة تحكيم مسابقة أفضل مخرجة مصرية

تكونت أعضاء لجنة تحكيم مسابقة أفضل مخرجة مصرية والتى تحمل اسم رائدة السينما المصرية عزيزة أمير للدورة السادسة من كل من الدكتورة ايمان يونس عميدة المعهد العالي للسينما، النجمة حورية فرغلي والدكتورة ميرفيت أبوعوف.

لجنة تحكيم مسابقة افلام الشباب والطلبة

تكونت أعضاء لجنة تحكيم مسابقة افلام الشباب والطلبة والتى تمنج جوائزها باسم رائد السينما المصرية "محمد بيومى" من كل من الممثل والمنتج د. عاطف عبد اللطيف - الفنان عمرو القاضى ومحمد عطوة