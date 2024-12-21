انت الأن تتابع خبر بكلمات مليئة بالمشاعر.. رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلاد إبنتها الصغرى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، متابعيها عبر حسابها الرسمي على غحدى مواقع التواصل الإجتماعي، منشور احتفلت فيه بعيد ميلاد إبنتها الصغرى تمارا.



ونشرت رضوى مجموعة صور لها برفقة إبنتها تمارا وارفقتها بتعليق بكلمات مؤثرة مليئة بالمشاعر، أكدت فيه أن إبنتها ستكمل المسيرة النسوية من بعدها، كما تمنت لها مستقبلاً مشرقاً مليء بتحقيق الأحلام والأمنيات.

وكتبت رضوى في تعليقها: "النهارده عيد ميلاد اللي هتكمل المسيرة من بعدي.. اشقى وألذ وأحن تمارا في الدنيا كلها.. كل سنة وانتي طيبة وسعيدة وحلوة يا روح قلبي... ويا رب تبطلي دماغك النشفة علشان أنا تعبت معاكي".