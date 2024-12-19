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أحمد جودة - القاهرة - نانسي عجرم تكشف تفاصيل آخر تواصل مع محمد رحيم

أثارت المطربة اللبنانية نانسي عجرم مفاجأة لجمهورها من خلال تدوينة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقًا)، حيث كشفت عن تفاصيل آخر محادثة جمعتها مع الملحن الراحل محمد رحيم قبل وفاته.

وأوضحت نانسي أنها تواصلت مع رحيم لمناقشة مشروع موسيقي جديد كانا يعملان عليه معًا، وأضافت أن المكالمة الأخيرة بينهما حملت كلمات مشجعة ومفعمة بالأمل حول نجاح العمل المنتظر، كما أعربت عن صدمتها وحزنها لفقدانه، مؤكدة أنه كان إنسانًا رائعًا وفنانًا مبدعًا قدم إسهامات كبيرة للموسيقى العربية.

منشور نانسي عجرم عبر موقع إكس

نانسي وصفت اللحظات الأخيرة من التواصل بينهما بأنها مليئة بالطاقة الإيجابية، مما جعل الخبر المفاجئ لوفاته مؤلمًا بشكل خاص لها ولجميع من عرفوه.



من جانبه يعد الملحن الراحل محمد رحيم ملحن ترك بصمة في العديد من الأعمال الفنية الناجحة مع نخبة من نجوم الوطن العربي، ما جعل رحيله خسارة كبيرة للساحة الفنية.



نانسي عجرم تتعرض لموقف مفاجئ على المسرح خلال حفل غنائي

تداول نشطاء على تطبيق "إنستجرام" مقطع فيديو قصير للفنانة اللبنانية نانسي عجرم أثناء إحيائها حفلًا غنائيًا مؤخرًا، حيث تعرضت لموقف غير متوقع على المسرح.

وأظهر الفيديو نانسي وهى تغني إحدى أغانيها الشهيرة وسط تفاعل كبير من الجمهور، وأثناء أدائها إحدى أغانيها الشهيرة وسط تفاعل جماهيري كبير، تفاجأت نانسي بصوت الألعاب النارية تنطلق خلفها، مما جعلها تنتفض للحظة من الخوف، ظهر تأثير المفاجأة جليًا حيث وقف شعر رأسها للحظات بسبب الموقف الطريف، قبل أن تستجمع نفسها وتستكمل الغناء بابتسامة واحترافية وسط تصفيق وتشجيع الجمهور.



يُذكر أن نانسي عجرم تستمر في إحياء الحفلات الغنائية وتقديم أعمالها المميزة، ما يجعلها واحدة من أبرز نجمات الوطن العربي المحبوبات.