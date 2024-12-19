نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إشادات كبيرة بعرض وين صرنا لدورة في قرطاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حصد الفيلم الوثائقي المصري الطويل وين صرنا على اشادات كبيرة أثناء عرضه الخاص ضمن فعاليات أيام قرطاج السينمائية.



الفيلم هو الإخراج الأول للنجمة درة زروق وشارك من قبل في المسابقة العربية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.



وأشاد المخرج الفلسطيني الكبير رشيد المشهراوي بالفيلم وقال شكرا درة فيلم صادق فيلم حساس ومهم جدا في هذا التوقيت.



وشاركه الاعجاب المخرج التونسي الكبير والرئيس السابق لأيام قرطاج السبنمائية ابراهيم لطيف قائلا ": أن الفيلم رهان صعب ودرة نجحت أن تكون مخرجة لهذا الفيلم وهو يشبه شخصيتها الحساسة والعناصر التقنية والمونتاج خدمت الفيلم".

و أشاد بالتجربة أيضا المخرج محمد علي النهدي قائلا إنه أحب الاهتمام بالتفاصيل في الفيلم والمشاعر بعيدا عن استجداء العواطف.



وأشاد أيضا بالمخرج التونسي والممثل الشاذلي العرفاوي الذي قال إنه ليس غريبا على درة ان يكون اول فيلم لها إنساني عن القضية الفلسطينية لان رسالة الماجستير لها كطالبة منذ سنين كان عن اللاجئين الفلسطينين، كما أشادت المخرجة والمنتجة والممثلة عفاف بن محمود بالفيلم وبادرت بتهنئة درة وكان من ضمن الحضور المنتجة الكبيرة درة بوشوشة التي كان واضحا إعجابها بالتجربة وايضا النجوم التونسيين محمد علي بن جمعة وشاكرة الرماح والفنان القدير رؤوف بن عمر والمخرج المسرحي الكبير توفيق الجبالي