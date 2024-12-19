نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح البوستر التشويقي لـ أبطال فيلم "الدشاش " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طرحت الشركة المنتجة لفيلم الدشاش البوستر التشويقي الأول لفريق عمل الفيلم، والذي من المقرر عرضه الشهر القادم في دور العرض السينمائية المختلفة في مصر والوطن العربي.

الدشاش

تفاصيل فيلم الدشاش:

وفيلم "الدشاش" بطولة ‏كل من محمد سعد، ‏زينة، باسم سمرة، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، خالد الصاوي، نسرين أمين، ‏ومحمد فهيم، الفيلم من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبدالعزيز

الدشاش

آخر أعمال محمد سعد

وكان آخر أعمال محمد سعد هي مسرحية "علي بابا" وجسد شخصية "علي مرسيدس" ميكانيكي سيارات معروف بأمانته، ويتعرض علي لاختبار مدى أمانته بعد أن ينتقل إلى عالم وزمن آخر يطلق عليه فيه "علي بابا"، ويواجه علي فيه مجموعة من التحديات والاختيارات التي تحتم عليه الاختيار بين مبادئه ومصالحه خصوصًا بعد أن يواجه علي عصابة الأربعين حرامي، وايضا شارك في مسلسل الحاج إكسلانس، والذي شارك في بطولته شيرين، والفنان أحمد فتحي، ويزو، جيهان خليل، وسامي مغاوري، وكان من تأليف ورشة بلاك هورس وإخراج إبرام نشأت.

وأيضا شارك في فيلم "الكنز" الذي شارك فيه نجوم كثر بجانبه مثل محمد رمضان، هند صبرى، روبى، أحمد رزق، هيثم أحمد زكى، سوسن بدر، أمينة خليل، عبد العزيز مخيون، محيى إسماعيل، هانى عادل، الشحات مبروك، عباس أبو الحسن، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة.

الدشاش

قصة فيلم الكنز

ويحكى الفيلم عن (حسن بشر) الذى يقرر العودة من أوروبا عام 1975بعد دراسته لعلوم المصريات إلى منزل العائلة في اﻷقصر، ويكتشف أن والده (بشر الكتاتني) ترك له وصية مسجلة، كما ترك له برديات تعود لفترة حكم الملكة حتشبسوت)، ومذكرات مكتوبة بخط اليد ومنسوبة للبطل (علي الزيبق)، وعلى (حسن) البحث عما يربط كل هذا ببعضه.