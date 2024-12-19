النجمة الأكثر تأثيرا على السوشيال ميديا.. تكريم "بشرى" في الإسكندرية في هذا الموعد

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أحمد جودة - القاهرة -

تعيش النجمة "بشرى" حالة من النشاط الفني في الفترة الأخيرة ونجاح دورها في مسلسل "طبيبة شرعية" الذي تم عرضه موسم رمضان الماضي.

لذا قررت إدارة مهرجان Social Media Festival بالإسكندرية تكريم الفنانة "بشرى" وذلك يوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر ديسمبر الجاري بأحد فنادق الإسكندرية، ويأتي تكريم الفنانة بشرى بناءا على استفتاء الجمهور الذي أختارها النجمة الأكثر تأثيرا على السوشيال ميديا" في المجتمع المصري والعربي.

آخر أعمال بشري:

يذكر أن آخر أعمال الفنانة "بشرى" فيلم أولاد حريم كريم بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، علا غانم ومن إخراج علي إدريس ومسلسل طبيبة شرعية بطولة نضال الشافعي، مروة عبدالمنعم، ياسر علي ماهر ومن إخراج شادي أبو شادي الذي عرض خلال موسم رمضان الماضي وتم تكريم بشرى عن المسلسل في ملتقى التميز والإبداع الإسبوع الماضي.

كما أن النجمة "بشرى" طرحت منذ فترة قصيرة آخر أعمالها الغنائية بيني وبينك كلمة، من ناحية أخرى تعود "بشرى" إلى الدراما التلفزيونية موسم رمضان 2025 بمسلسل “سيد الناس” وهو من إخراج محمد سامي، ويشارك في بطولة العمل مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم عمرو سعد، خالد الصاوي، بشري، إلهام شاهين، محمد شاهين، رنا رئيس وغيرهم.

تدور أحداث مسلسل "سيد الناس" في إحدى القرى في صعيد مصر، حيث يتمحور حول الحياة اليومية والتحديات التي يواجهها أهل القرية. يتميز العمل بالعديد من المشاهد المثيرة والدرامية، ما يجعله أحد الأعمال المنتظرة في موسم رمضان 2025.