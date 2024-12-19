نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النجم الهندي شاهيد كابور يبدأ تصوير فيلمه الجديد في هذا الموعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد نجم بوليوود شاهيد كابور لتصوير فيلمه الجديد Arjun ustara في شهر يناير المقبل، وقد أعلن المخرج فيشال بهاردواج ومن المقرر أن تشارك شاهيد البطولة تربيتي ديميري.

تفاصيل فيلم شاهيد كابور الجديد:

ولم يكشف مخرج العمل حتي الآن عن أي تفاصيل خاصة بالعمل، أو باقي الأبطال المشاركين والدول التي سوف يتم فيها التصوير، تُعد هذه هي المرة الأولى التي يتعاون فيها شاهيد كابور مع الممثلة الهندية تريبتي ديميري من خلال فيلمهم الجديد “Arjun Ustara”

ويذكر أن آخر لـ شاهيد كابور كان أحدث أفلامه “Teri Baahon Mein Aisa Uljha Jiya” بطولته مع النجمة كريتي سانون الذي عُرض على المنصات الرقمية في أوائل العام الحالي 2024 وحاز على أعلى نسبة مشاهدة لدى الجماهير.

أعمال قادمة لـ شاهيد كابور:

وجدير بالذكر أن ينتظر شاهيد كابور عرض فيلمه الجديد حيث أعلن منتجي وصناع الفيلم الهندي الجديد Deva بطولة نجوم بوليوود شاهيد كابور وبوجا هيجدي في بيان رسمي أن الفيلم سيُعرض بالسينمات في 31 يناير المُقبل 2025.

يدور في إطار من الحركة والإثارة حول ضابط شرطة ذكي جدًا ولامع ومتمرد يكشف شبكة من الخداع والخيانة التي تضر بالأمن القومي الهندي أثناء التحقيق في قضية رفيعة المستوى، ثم تتوالى الأحداث.

يكون فيلم Deva بطولة كلًا من الفنانين شاهيد كابور، بوجا هيجدي، بافيل جولاتي، كوبرا سايت، بارفيش رانا، من تأليف كلًا من سوميت أرورا وبوبي وحسين دلال، ومن إخراج روشان أندروز.