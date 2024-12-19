نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرضها.. الحلقة الـ 5 من مسلسل «ساعته وتاريخه» تثير الجدل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت الحلقة الـ 5 من مسلسل «ساعته وتاريخه» حالة من الجدل، وتصدرت التريند خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد انطلاق العمل، الذي سلط الضوء بشكل جريئ على العديد من القضايا رالمقتبسة من جوائم حقيقية.

سبب تصدر الحلقة الـ 5 من مسلسل «ساعته وتاريخه» التريند

أعلنت منصة «watch it» أن الحلقة الخامسة من مسلسل «ساعته وتاريخه» تحمل اسم «رجل العيلة»، ونوهت المنصة على أنها حلقة للكبار فقط (+18).

قصة مسلسل «ساعته وتاريخه»

وتدور قصة المسلسل في إطار من التشويق والإثارة حيث يناقش ما يقارب 26 قضية واقعية في حلقات منفصلة، وفي كل قضية سوف يتم التعرف على الدوافع وخلفيات الحدث والظروف النفسية التي حدثت بها الجريمة وتنتهي بالحكم الصادر ضد الجاني في كل قضية.

قنوات ومواعيد مسلسل «ساعته وتاريخه»

ويُعرض مسلسل ساعته وتاريخه، على قناة «dmc»، يومي الخميس والجمعة، في الساعة العاشرة مساءً، بينما تعرض عبر قناة DMC دراما في تمام الساعة 12 بعد منتصف اللي، وتكون الإعادة في تمام الساعة الـ5 مساء، وتعرض عبر منصة WATCH IT الإلكترونية قبل موعد عرضهما التلفزيوني، وذلك في تمام الساعة الـ9 مساء.

أبطال مسلسل «ساعته وتاريخه»

ويضم مسلسل ساعته وتاريخه كوكبة من النجوم والفائزين، في تجربة كاستنج، لاكتشاف المواهب، التي أسدل الستار عليها منذ أيام، والرؤية القانونية للمسلسل للمستشار بهاء المري، ويشرف على المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار محمود عزت، والرؤية الفنية للمخرج عمرو سلامة.

أول أربع حلقات من مسلسل ساعته وتاريخه

وعرضت أول أربع حلقات من مسلسل ساعته وتاريخه على قناة ومنصة Watch it على مدار الأسبوعين الماضيين، وكانت القضية الأولى التي قدمها المسلسل هي قضية نيرة أشرف التي قتلت على يد زميل لها أثناء ذهابها لأداء امتحان في جامعتها بالمنصورة، أما الحلقة الثانية فقدمت قضية زوج وضع جثة زوجته بعد قتلها في برميل واحتفظ به على “السطح” بمنزله، أما القضية الثالثة فدارت حول فتاة جامعية قررت الانتحار بعد تهديدها من ابن عمتها بنشر صور فاضحة لها على الإنترنت، وفي القضية الرابعة ناقش المسلسل قضية سرقة العقارات.