نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. عرض "عقبالك يا قلبي" بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي للأفلام القصيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعرض اليوم في السادسة مساءا الفيلم القصير "عقبالك يا قلبي" للمخرجة شيرين مجدي دياب في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير بحضور صناعه الفيلم.

كان قد شارك من قبل في العديد من المهرجانات منها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان روتردام للفيلم العربي روتردام للفيلم العربي بهو بعد أن كان قد شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان مالمو بالسويد

"عقبالك يا قلبي" فيلم روائي قصير تدور أحداثه عن عامل توصيل طلبات يؤدي عمله المعتاد، وبينما يقوم بتوصل إحدى الشحنات، تخرج الامور فجأة عن السيطرة.



الفيلم من تأليف وإخراج شيرين مجدي دياب، وبطولة علي الطيب وولاء الشريف، ومدير التصوير عبدالرحمن الفولي، وموسيقي تصويرية خالد داغر، ومصممة ملابس نيرة الدهشوري، وإشراف فني وديكور أيمن الهامي، ومهندس صوت رامي عثمان، وتصميم شريط الصوت إبراهيم الدسوقي، ومونتاج كمال الملاخ، ومنتج فني أحمد غزال، وإنتاج Reflect Productions (محمد حلمي، شادي سلامة، وشيريهان أبو ليلة).

شيرين مجدي دياب هي مخرجة مصرية تخرجت من كلية الإعلام ثم التحقت بالدراسات الحرة في معهد السينما بقسم الإخراج، والتحقت بورشة المخرج الكبير علي بدرخان، ومن ثم بدأت العمل في مجال الإخراج كمساعد مخرج في مجال المسلسلات والإعلانات.



في عام 2014 التحقت شيرين بالعمل في أبوظبي كمساعد منتج فني، ثم عادت لمصر لتكمل مسيرة العمل كمنتج فني في عدة أعمال فنية، ويعد فيلم "عقبالك يا قلبي" هو فيلمها القصير الأول.