نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روبي ومسلم يشعلان حماس الجمهور في أقوى حفلات 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا النجوم روبي ومسلم حفلًا غنائيًا ضخمًا في إحدى الفنادق الكبري علي طريق الواحات بمدينة السادس من اكتوبر لصالح إحدى شركات العقارات وسط حضور عدد كبير من محبيهم في واحدة من اقوي حفلات عام 2024.

إحياء روبي الحفل بأغاني متنوعة

قدمت روبي خلال الحفل الذي نظمه محمد منصور باقة من أغانيها التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من كل الحضور منها "ليه بيداري كده، باي باي، هوبا" وغيرها من الاغاني وسط جو ملئ بالبهجة والسعادة.

ومن ناحية أخرى، كانت النجمة روبي تعاقدت بشكل رسمي على تقديم بطولة مسلسل درامي جديد في الموسم الدرامي رمضان 2025 بمشاركة النجمة نيللي كريم في عمل يعيدهما من جديد للعمل بعد رائعة "سجن النسا".

روبي

مسلم يشعل الحفل

بينما قدم مسلم أيضًا مجموعة من أغانيه التي أشعلت حماس الحضور منها "لفينا الدنيا، انا المميز، صعب تلزمني" وغيرها من الأغاني.

وغلب على الحفل التنظيم المميز والمبهر بإشادة كل الحضور من ديكورات واضاءة ومسرح.