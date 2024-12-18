انت الأن تتابع خبر 14 غرزة في قدمه .. إصابة الفنان شيكو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتداول على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات بتعرض الفنان شيكو لإصابة استدعت 14 غرزة في قدمه، مما أثار قلق الجمهور على النجم الكوميدي شيكو.

قصة إصابة شيكو

قال شيكو إنه وقع على قدمه وأدت الوقعة إلى إصابته بـ 14 غرزة في قدمه، بينما طمأن شيكو الجمهور عليه وقال: "أنا بخير والواقعة ما أثرتش على قدمي وأنني ما زلت أتحرك بسهولة."

بداية الفنان الكوميدي شيكو

هشام محمد (4 يوليو 1980)، ممثل وكاتب سيناريو مصري، كون في فترة الجامعة مع أصدقائه فرقة عرفت باسم "تمر هندي للإنتاج الفني"، وقدموا أفلامًا سخرت من الأفلام المصرية الشهيرة، كان أنجحها فيلم «رجال لا تعرف المستحيل»، لفتت الفكرة نظر محمد حفظي الذي كان وقتها يتجه للإنتاج، وبالفعل أنتج لهم مسلسل «أفيش وتشبيه»، الذي كان يقدم في كل حلقة صورة ساخرة لأحد كلاسيكيات السينما المصرية، ثم أنتج لهم حفظي بعدها فيلم «ورقة شفرة» الذي حقق نجاحًا كبيرًا على مستوى النقد.

من آخر أعمال شيكو