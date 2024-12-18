الليلة.. انطلاق عروض فنية جديدة لقصور الثقافة على المسرح الصيفي بالطور

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 02:28 مساءً - يشهد المسرح الصيفي بمدينة طور سيناء عددا من العروض الفنية، لمدة ثلاثة أيام، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وبرامج وزارة الثقافة.

تنطلق الفعاليات في السابعة مساء اليوم الأربعاء مع عرض فني تقدمه فرقة التلقائيين (أطفال) تدريب علي عبد الفتاح.

وتتواصل الفعاليات المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة د. شعيب خلف، مدير عام الإقليم، من خلال فرع ثقافة جنوب سيناء، بإشراف منيرة فتحي، مع عرض لفرقة التلقائيين، تدريب سحر رامي، في السابعة مساء غد الخميس.

وتقدم فرقة الطور لفنون الشعبية بقيادة أسامة إبراهيم، مساء بعد غد الجمعة، باقة من أجمل فقراتها الاستعراضية المستوحاة من التراث.

المسرح الصيفي بمدينة طور سيناء افتتحه د. أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، الأسبوع الماضي عقب الانتهاء من أعمال تطويره، ويقع على مساحة 11 ألف متر مربع، وشهد تطوير خشبة المسرح، وصيانة كراسيه، حيث يسع 2000 مشاهد، إلى جانب إضافة مبنى الغرف الإدارية بجوار خشبة المسرح، ومبان وقاعات خدمية منها: قاعة للفنون التشكيلية وأخرى للفنون الشعبية، ومبنى إداري للعاملين، ومبنى لكبار الزوار، ومبنى قاعة الندوات والمحاضرات، ونادي للأدب، وآخر للمرأة، ومبان أنشطة الطفل، ومنفذ دائم لبيع إصدارات هيئة قصور الثقافة، ومبنى لخدمات الجمهور، والخدمات التشغيلية للموقع، بالإضافة لأعمال المعالجات والتدعيم الإنشائي وتطوير المباني القائمة بالموقع وغيرها.