خالد النبوي يكشف عن أولى خطواته الفنية وكواليس أول عرض مسرحي له

القاهرة - محمد ابراهيم - أقيمت ندوة الفنان خالد النبوي في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، بقيادة الناقد والباحث السينمائي محمد رمضان حسين، وبدأت فعالياتها بترحيب النبوي للحاضرين وممزحتهم قائلا: "كنت بقول مساء الخير بس حاليا بحب اقول مساء النور وذلك حبا في "نور ابني" ودا سر علي فكره".

خالد النبوي يكشف أولي خطواته الفنيه ودخوله مجال الفن

وكشف خالد النبوي للفجر الفني عن أولي خطواته الفنيه ودخوله مجال الفن وكواليس أول عرض مسرحي يشارك فيه، قائلا: " كنت ببحث مثل اى شخص عادي عن الشئ الذي يجذبني للعمل فيه وأكتسب منه لقمة عيش مناسبة، دخلت معهد التعاون الزراعي ولكني لم أحبه رغم أهمية الزراعة عن المصريين".

خالد النبوي يفتح باب المجد

واضاف النبوي: "وذات يوم فتحت باب مؤدون عليه " حجره المسرح "، كان لدي حب استطلع ولم يكن لدي اى فكرة عن الفن غير مشاهدة الافلام وسماع المزيكا وقرأ الكتب، وعندما دخلت مسرح المعهد وحدت" ترابيزة البروفات" والمخرج ومجموعة من الطلبة، واثناء تواجدي في المكان تحدث مع المخرج للمشاركة معهم في دور معين في العرض".

واضاف خالد النبوي: "اقترح عليا المخرج دور البطولة في مسرحية تسمي" القفل"، ولكني تهربت من حضور البروفات بسبب تخوفي من التجربة، ولكن من ثم تابعت مع فريق المسرح، وشعرت بسعادة كبيرة عندما وجدت اني مبدع في مهنة التمثيل".

واختتم خالد النبوي حديثه بالتعبير عن مدي سعادته لوجوده المجال الذي يحبه ويبحث عنه ومن ثم يصبح مهنته التي يدخر منها المال، وكانت مسرحية القفل هي الملهمه الاولي له للاتجاة للفن.

حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

شهدت السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته السادسة أمس بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، حضور النجمات بشرى وحورية فرغلي وناهد السباعي، فيما حضرت الإعلامية مها الصغير مقدمة الحفل وتامر بجاتو المدير التنفيذي للمهرجان.

مكرمين حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

ويكرم مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته السادسة، اليوم خلال حفل الافتتاح، النجمة ناهد السباعي والممثل الفلسطيني كامل الباشا ومهندس الديكور أنسى أبو سيف، ومنحهما البرج الذهبي عن مشوارهم الفني، ويقدم الحفل الإعلامية مها الصغير.