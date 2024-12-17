علي هامش مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير.. ندوة لخريطة طريق استثمار الفن في خدمة السياحة وصناعة السينما

القاهرة - محمد ابراهيم - أقيمت ندوة مميزة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة للأفلام القصيرة: “السياحة والفن – جمال مصر في عيون العالم”، وذلك بقيادة الدكتور عاطف عبد اللطيف والأمير اباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي.

وجاءت الندوة بعنوان « دور السينما في الترويج السياحي.. السينما الأمريكية وتأثيرها على السياحة نموذجا»، وتأتي علي هامش فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير.

وتحدث الدكتور والممثل المغربي عاطف عبد اللطيف عن أهمية السياحة في مصر ودمجها مع الفن وذلك لانهم يعتبرا وجهان لعملة واحدة، موضحا ان هناك دول اصبح لديها سياحه بالملايين نتيجه تصوير بعض الافلام في أماكن سياحية خاصه بها.

واوضح عاطف عبد اللطيف ان هناك تطور كبير حول العالم للترويج السياحه وهناك أكثر من 2 مليار شخص بيتحرك علي مستوى العالم، وايضا تساعد السياحة في تحريك أكثر من 72 صناعة.

وإشار صناع الندوة للحديث عن بعض الافلام التي روجت للسياحه منها فيلم "أبي فوق الشجرة" الذي اشار للصخرة السياحية التي توجد في بيروت، موضحين ان هناك دول كثير تقوم بها السياحة علي أثر واحد أو معالم سياحي واحد.

وستضافت الندوة الدكتور عاطف عبد اللطيف نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم ورئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر ويدير الندوة الناقد السينمائى الأمير أباظة رئيس مهرجان الأسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

ووجه دكتور عاطف عبد اللطيف الدعوة لكل المهتمين بالقطاع السياحي والسينما لحضور هذه الندوة المهمة للاستماع إلى رؤيتهم وإحداث حالة من الحراك بشكل عام حول هذا الموضوع المهم.

ويذكر ان خلال الندوة تم فتح الحوار مع الجمهور والمشاركين حول كيفية استثمار السينما في التنشيط والترويج للسياحة والعكس ايضا.