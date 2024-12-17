أبرزهم يسرا وفردوس عبدالحميد ولطفي لبيب.. الوسط الفني في عزاء الراحل نبيل الحلفاوي

القاهرة - محمد ابراهيم -

يقام الآن عزاء الفنان نبيل الحلفاوي بمسجد الشرطة في الشيخ زايد وكان من أول الحاضرين للعزاء كلا من الفنانة ميمي جمال والفنانة منال سلامة، فردوس عبدالحميد، يسرا، أشرف زكي، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، نجلاء بدر، نور النبوي، مدحت العدل، ووزير الثقافة وغيرهم.

وفي سياق آخر قد كشف وليد الحلفاوي نجل الفنان الراحل نبيل الحلفاوي عن موعد ومكان عزاء الراحل وذلك من خلال حسابه الشخصي على منصة أكس وكتب:" سيقام العزاء ان شاء الله يوم الثلاثاء الموافق ١٧ ديسمبر بمسجد

الشرطة الشيخ زايد بعد صلاة المغرب.. وعذرا إذا لم يتم الرد علي جزء من مكالمات ورسائل الاصدقاء في الايام السابقة.

آخر أعمال نبيل الحلفاوي

وكان آخر أعمال نبيل الحلفاوي هو فيلم “تسليم أهالي” بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، الذي تم إنتاجه عام 2022، وحقق الفيلم في ذلك الوقت نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا.

تفاصيل فيلم “تسليم أهالي”

والذي ضم كل من الفنانة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبد العزيز، وغيرهم، والعمل من إخراج أحمد الجندي، يتناول العمل قصة موظفين حكوميين اثنين، دلال عبد العزيز لديها ابنة واحدة اسمها زاهية والتي تحلم بالزواج وبيومي فؤاد لديه ابن واحد اسمه خليل الذي يحلم بالهجرة إلى كندا.

وجدير بالذكر أن كشف الإعلامي محمود سعد عن التفاصيل الأخيرة في حياة الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، الذي توفي أمس عن عمر ناهز 77 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

وقال محمود سعد من خلال مقطع فيديو له عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": تحدثت إلى زوجة نبيل الحلفاوي منذ 20 يوما وأخبرتنى بأن حالته سيئة، وتحدثت معه لبعض الوقت وقال لى إنه تعبان شوية".

وأضاف محمود سعد: "في مرة نبيل الحلفاوي كان خايف أن بسبب طريق المقبرة الخاصة به في مكان ضيق وخايف إن أولاده ما يعرفوش يوصلوا للمدفن وأخبرنى بأنه عامل لهم خريطة عشان يعرفوا يلاقوا المقبرة، ومع ذلك توهنا برده زى ما قال.