القاهرة - محمد ابراهيم - الحزن يسيطر على الفنان صلاح عبدالله أثناء حضوره عزاء الراحل نبيل الحلفاوي

بدأ منذ قليل عزاء الفنان الراحل نبيل الحلفاوي بمسجد الشرطة في الشيخ زايد وسط أجواء من الحزن والأسى، حيث توافد عدد كبير من نجوم الوسط الفني لتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد.



وظهر الفنان صلاح عبد الله ضمن أوائل الحاضرين، وقد بدت عليه علامات الحزن الشديد والتأثر برحيل رفيق مشواره الفني.



من ناحية أخرى شهد العزاء إقبالًا كبيرًا من الفنانين والمشاهير منذ اللحظات الأولى، في مشهد يعكس مكانة الفنان الكبير نبيل الحلفاوي ودوره المؤثر في تاريخ الفن المصري.



الحلفاوي قد رحل عن عمر ناهز 77 عامًا بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال السينمائية والدرامية التي تركت أثرًا خالدًا في قلوب الجمهور ومحبيه.



وأعلن أبناء الفنان الراحل نبيل الحلفاوي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" نبأ وفاته، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة أدت إلى تدهور حالته خلال الأيام الماضية، وقد تم تشييع جثمانه عقب صلاة العشاء من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من محبيه ونجوم الوسط الفني الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومواساة أسرته.

يُذكر أن نبيل الحلفاوي كان واحدًا من رموز الفن المصري، حيث قدم مسيرة فنية حافلة بالأعمال الدرامية والسينمائية التي شكلت علامات بارزة في تاريخ الفن، كما كان له حضور كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تميز بآرائه الراقية وحبه العميق للنادي الأهلي.