منال سلامة وميمي جمال أول الحاضرين لعزاء الفنان نبيل الحلفاوي

القاهرة - محمد ابراهيم -

يقام الآن عزاء الفنان نبيل الحلفاوي بمسجد الشرطه في الشيخ زايد وكان من أول الحاضرين للعزاء كلا من الفنانة ميمي جمال والفنانة منال سلامة.

وفي سياق آخر قد كشف وليد الحلفاوي نجل الفنان الراحل نبيل الحلفاوي عن موعد ومكان عزاء الراحل وذلك من خلال حسابه الشخصي على منصة أكس وكتب:" سيقام العزاء ان شاء الله يوم الثلاثاء الموافق ١٧ ديسمبر بمسجد الشرطة الشيخ زايد بعد صلاة المغرب.. وعذرا إذا لم يتم الرد علي جزء من مكالمات ورسائل الاصدقاء في الايام السابقه"

ميمي جمال

آخر أعمال نبيل الحلفاوي

وكان آخر أعمال نبيل الحلفاوي هو فيلم “تسليم أهالي” بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، الذي تم إنتاجه عام 2022، وحقق الفيلم في ذلك الوقت نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا.

تفاصيل فيلم “تسليم أهالي”

والذي ضم كل من الفنانة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبد العزيز، وغيرهم، والعمل من إخراج أحمد الجندي، يتناول العمل قصة موظفين حكوميين اثنين، دلال عبد العزيز لديها ابنة واحدة اسمها زاهية والتي تحلم بالزواج وبيومي فؤاد لديه ابن واحد اسمه خليل الذي يحلم بالهجرة إلى كندا.

آخر أعمال منال سلامة:

ويذكر أن آخر أعمال منال سلامة في الدراما، كان من خلال مشاركتها في مسلسل "صيد العقار" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

منال سلامة

أبطال وصناع مسلسل “صيد العقارب”

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولى، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، محمد نجاتى، مى القاضى، محمد على رزق، منال سلامة، عايدة فهمى، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، صفاء جلال، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، رحاب عرفة، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا.