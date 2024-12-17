”دور الفن في قضايا المرأة” بمتحف السيرة الهلالية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 12:36 مساءً - وتستمر جميع المتاحف القومية والفنية التابعة لقطاع الفنون التشكيلية في تنفيذ أدوارها ضمن البرنامج الثقافي الذي يساهم به القطاع في إطار الدور الأشمل لوزارة الثقافة ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

نظم متحف الأبنودي للسيرة الهلالية في أبنود بمحافظة قنا ندوة ثقافية بعنوان "دور الفن في قضايا المرأة" استقبل خلالها أكثر من 30 طالبة من المرحلتين الإعدادية والثانوية، تحدث خلالها ا. أحمد خليل مدير المتحف مسلطا الضوء على أهمية الدور الذي لعبه الفن في التعبير عن قضايا المرأة وكيف أثر ذلك إيجابا في تغيير الكثير من الأفكار والعادات التي كانت تتعدى على حقوق المرأة وتؤثر سلبا على حياتها وحقوقها المشروعة والعادلة.