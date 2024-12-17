أول صورة لـ منى فاروق بعد وعكة حقن التخسيس

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 10:38 صباحاً - نشرت الصفحة الرسمية للفنانة منى فاروق صورة لها وهي تضع اجهزة التنفس بعد تعرضها لوعكة صحية خلال الايام الماضية .

وكتبت الصفحه على الصورة :" ارجو الدعاء ل الفنانة منى فاروق بالشفاء العاجل ، الدعاء يرد القدر ".

وكشفت الفنانة منى فاروق تفاصيل إصابتها بوعكة صحية شديدة أدت إلى دخولها المستشفى بسبب حقن التخسيس.

وكتبت منى فاروق، عبر خاصية «الاستوري» بحسابها على موقع «إنستجرام»: «الحمدلله على كل حال، توقف مؤقت في الجهاز الهضمي، عندي تهيج قولون مع إمساك وجرثومة معدة ونزيف بسبب شرخ، محتاجة منظار قولون ومنظار معدة يارب تعدي على خي ،خدوا بالكم من صحتكم، أرجوكم وقفوها، وادعوا لي بالشفاء العاجل».