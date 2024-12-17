طارق العريان يتصدر الترند لهذا السبب

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر المخرج طارق العريان ترند محركات البحث جوجل وذلك بعد ظهوره في حلقه اليوم مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج “ صاحبة السعادة”.

حيث تحدث عن علاقته بوالده رياض العريان وبدايته لدراسة الإخراج وكواليس تعاونه مع أحمد زكي.

يعد فيلم «ولاد رزق 3 القاضية» للمخرج طارق العريان أحد أهم الأعمال المشاركة ضمن موسم عيد الأضحى المبارك لهذا العام، وينافس مع مجموعة قوية بين عدة أفلام، التي تدخل في المنافسة بجدارة وحقق إيرادات عالية فور عرضه في السينمات.

فحقق فيلم «ولاد رزق 3 القاضية» أرقام قياسية في شباك الإيرادات،وتراجع خلال الفترة الأخيرة فحقق إيرادات خلال مساء أمس 297 جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي

وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.