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أحمد جودة - القاهرة - بشرى تتألق على ريد كاربت مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

تألقت الفنانة بشرى، على ريد كاربت مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير بإطلالة أنيقة نالت إعجاب الجمهور وأشاد بها.

حيث ارتدت بشرى، فستان قصير باللون الأسود، وعليه جاكت فرو باللون الأسود، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على الميكب الجرئ حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر، وأعتمدت على تسريحة الشعر المرفوع التي تتناسب مع إطلالتها.

الفنانة بشرى تتألق في أحدث ظهور لها

فعاليات التكريم في حفل الأفتتاح

وسيشهد حفل الإفتتاح تكريم النجمة ناهد السباعي، والممثل الفلسطيني كامل الباشا، ومهندس الديكور أنسي أبو سيف، حيث سيتم منحهم “البرج الذهبي” تقديرًا لمسيرتهم الفنية المتميزة.

نبذة عن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير





مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير هو حدث سينمائي سنوي يحتفي بالإبداعات السينمائية في مجال الأفلام القصيرة، سواء كانت روائية، وثائقية، أو تجريبية، ويهدف المهرجان إلى دعم المواهب الشابة وإتاحة منصة عالمية لعرض أعمالهم، مع تعزيز الحوار الفني والثقافي بين صناع السينما والجمهور.





يُقام المهرجان في العاصمة المصرية، ويتضمن مسابقات للأفلام القصيرة المحلية والدولية، إضافةً إلى عروض عالمية أولى لأعمال متميزة، كما يشمل المهرجان ندوات وورش عمل تجمع بين المخرجين، النقاد، والجمهور لمناقشة القضايا الفنية وأحدث توجهات السينما القصيرة.

كما يتميز المهرجان بتكريمه لشخصيات بارزة في صناعة السينما عن إنجازاتهم وإسهاماتهم الفنية، مما يساهم في تعزيز مكانة القاهرة كمركز ثقافي وسينمائي عالمي.