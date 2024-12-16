تكريم تامر شلتوت في الدورة الأولى لمهرجان Social Media Festival

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أحمد جودة - القاهرة - مهرجان Social Media Festival يكرم تامر شلتوت بفندق هيلتون إسكندرية 24 ديسمبر

قررت إدارة مهرجان Social Media Festival برئاسة الأستاذ بسام عبدالنبي الفنان والإعلامي تامر شلتوت وذلك يوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر ديسمبر الجاري بفندق هيلتون إسكندرية.

ويأتي تكريم تامر شلتوت لأنه الشخصية الأكثر تأثيرا عام 2024 وذلك بناءا على إستفتاء الجمهور الذي أختاره ضمن الشخصيات التي لها تأثير على السوشيال ميديا في المجتمع المصري والعربي.

يذكر أن آخر أعمال تامر شلتوت مسلسل "حق عرب" بطولة النجم أحمد العوضي ومسلسل "المداح" الجزء الرابع اللذين تم عرضهما خلال موسم رمضان الماضي.

مهرجان Social Media Festival يعتمد في دورته الأولي على السوشيال ميديا الخاصة بالفنانين والشخصيات العامة وتأثيرهم في المجتمع المصري.

من ناحية أخرى يكرم مهرجان Social Media Festival كوكبة أخرى من النجوم وعلى رأسهم بشرى، نهال عنبر، طارق النهري، تامر فرج، عمرو رمزي، ياسر الزنكلوني، عبير منير، زينة منصور، جلال الزكي، إيناس عزالدين وكوكية أخرى من النجوم.

من جانبه صرح الأستاذ بسام عبدالنبي رئيس المهرجان وقال: مهرجان Social Media Festival هو الأول من نوعه الذي يقام على أساس إختيار الجمهور للفنانين والشخصيات العامة المؤثرة في المجتمع.

وأضاف "عبدالنبي" تم إختيار الفنانين والشخصيات العامة المكرمة بناءا على إستفتاء الجمهور وليس لإدارة المهرجان تدخل في هذه الإختيارات.