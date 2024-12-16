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محمد السعدني ينعي نبيل الحلفاوي

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أحمد جودة - القاهرة - محمد السعدني ينعي نبيل الحلفاوي

بوابة دوت الخليج

نشر الفنان محمد السعدني منشورًا مؤثرًا عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، يعبر فيه عن حزنه الشديد لوفاة الفنان القدير نبيل الحلفاوي، وقدم السعدني تعازيه الحارة لأسرة الفقيد ولجميع محبيه من الجماهير والمتابعين، كما تمنى أن يسكن الراحل فسيح جناته، مؤكدًا أن الحلفاوي كان رمزًا فنيًا له مكانته الخاصة في قلوب الجميع.

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الفنان محمد السعدني 


الفنان محمد السعدني قدم تعازيه في وفاة الفنان الكبير نبيل الحلفاوي عبر ستوري على حسابه الرسمي على "إنستجرام"، حيث كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعًا الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، فنان جميل بمعنى الكلمة.. خالص التعازي لعائلته وكل محبيه"، هذه الكلمات عبرت عن حزن السعدني العميق لفقدان أحد أبرز الأسماء في مجال الفن، معبرًا عن تقديره للفنان الراحل ومكانته الكبيرة في قلوب جمهور الفن.

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منشور الفنان محمد السعدني عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام

الفنان نبيل الحلفاوي، الذي اشتهر بعشقه لنادي المصري، رحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ 77 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، ووافته المنية في أحد المستشفيات القريبة من مسكنه، حيث عانى من تدهور حالته الصحية في الأيام الأخيرة، الحلفاوي، الذي قدم العديد من الأدوار المهمة في السينما والتلفزيون المصري، كان يتمتع بشعبية كبيرة في الوسط الفني وجمهوره، إضافة إلى انتمائه الكبير للنادي الأهلي، الذي كان يعتبره جزءًا من شخصيته وحياته.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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