نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دينا الشربيني للفجر الفني: "حب الناس هو الهنا اللي أنا فيه.. وبصور حاليا كامل العدد الجزء الثالث" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة دينا الشربيني، عن تجربة فيلمها الجديد «الهنا اللي أنا فيه»، الذي عُرض في إحدى سينمات زايد، وشاركها البطولة كريم محمود عبد العزيز وياسمين رئيس.

عبرت دينا الشربيني للفجر الفني عن سعادتها لمشاركتها في فيلم الهنا اللي أنا فيه، قالت: " مبسوطة إني بشارك مع ياسمين رئيس وكريم محمود عبد العزيز، وحب الناس هو اللي أقدر اقول عليه الهنا اللي أنا فيه".

دينا الشربيني تتحدث عن كواليس فيلم الهنا اللي أنا فيه

وأضافت دينا الشربيني:" دوري في الفيلم لذيذ وبجسد شخصية فوزية وهي طيبة ومعندهاش مشاكل مع حد، كواليس الفيلم مع ياسمين رئيس وكريم محمود عبد العزيز كانت جميلة وممتعة لأن أنا وياسمين صحاب أوي".

دينا الشربيني تتحدث عن اعمالها الفترة المقبلة

واستكملت دينا الشربيني: " أنا معنديش إني أسمح لجوزي يتجوز عليا حتى ولو كانت صحبتي والفيلم فكرة لذيذة وفي مواقف كوميدية، وبشارك في رمضان 2025 بمسلسل كامل العدد الجزء الثالث".

يذكر أن العرض الخاص لـ فيلم الهنا اللي أنا فيه كان مساء أمس في إحدى سينمات زايد، وحضر العرض أبطال الفيلم وبعض من نجوم الفن منهم: أيتن عامر ومحمد مهران وألفت عمر ومحمد محمود عبدالعزيز وغيرهم.

البوستر التشويقي لـ فيلم الهنا اللي أنا فيه

ويظهر البوستر التشويقي أقدام بطلتي الفيلم تتوسطهما قدم مكسورة لبطل الفيلم، في إشارة لوجود صراع على رجل، حيث تدور أحداث الفيلم حول زوجة تعيش حياة زوجية طبيعية لكن تكتشف سر خطير يجعلها تغيير حياة زوجها للأبد.

قصة فيلم الهنا اللي أنا فيه

ويتناول فيلم "الهنا اللي أنا فيه" فكرة ماذا لو عرضت الزوجة على صديقتها الزواج من زوجها، وكشف الإعلان عن شخصية دكتور أحمد، الذي يؤدي دوره كريم محمود عبد العزيز، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، ويتفاجئ بزوجته (ياسمين رئيس) تعرض على صديقتها (دينا الشربيني) الزواج منه.