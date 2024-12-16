فن ومشاهير

حصاد 2024.. أعمال سينمائية حققت أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد 2024.. أعمال سينمائية حققت أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت دور العرض السينمائية في عام 2024، تحقيق أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية، بمشاركة عدد كبير من الأفلام، التي كانت من بطولة الكثير من نجوم الوسط الفني، وفي ضوء ذلك يعرض لكم دوت الخليج الفني في هذا التقرير أبرز الأفلام التي حققت إيرادات مرتفعة على مدار عام 2024.

 

فيلم "ولاد رزق 3- القاضية"

 

وجاء في صدارة قائمة الأفلام الأعلى إيرادًا في تاريخ السينما المصرية، فيلم "ولاد رزق 3- القاضية" بطولة الفنان أحمد عز وعمرو يوسف وكوكبة من نجوم الفن، بتحقيقه إيرادات تخطت الـ 260 مليون جنيهًا.

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ولاد رزق 3

فيلم "شقو"

 

وجاء بعد ذلك فيلم "شقو" بطولة الفنان عمرو يوسف ومحمد ممدوح، بتحقيقه إيرادات بلغت 78 مليون جنيهًا.

 

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فيلم شقو

فيلم "الحريفة 1"

 

كما حقق فيلم "الحريفة" الجزء الأول، بطولة الفنان نور النبوي، إيرادات بلغت أكثر من 73 مليون جنيهًا.

 

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الحريفة 1

فيلم "اللعب مع العيال"

 

ويأتي بعد ذلك فيلم "اللعب مع العيال" بطولة الفنان محمد إمام، بتحقيقه إيرادات بلغت ال59 مليون جنيهًا.

 

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اللعب مع العيال

فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"

 

وحقق فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة الفنان هشام ماجد وهنا الزاهد، إيرادات تخطت حاجز الـ 61 مليون جنيهًا.

 

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فاصل من اللحظات اللذيذة
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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