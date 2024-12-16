نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. أشرف زكي وفريق عمل مسرحية الصالون ضيوف برنامج "واحد من الناس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حلقة فنية خاصة في العاشرة مساء اليوم الإثنين من برنامج “واحد من الناس” مع الإعلامي د. عمرو الليثي علي شاشة الحياة، يستضيف الليثي الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وأيضًا فريق عمل مسرحية الصالون وهم الدكتورة دينا أمين مخرجة العرض والاستاذة نور قبطان مؤلفة العرض وفريق العمل مريم أشرف زكي، عمر جمعة، حنين الدمرداش، محمد الليثي، مريم طموم، ملك الليثي، حسين شبانة، عمرو تامر.

تفاصيل اللقاء



وتتناول الحلقة الكشف أسرار وكواليس العمل المسرحي وردود الفعل عليه وكيف تم اختيار اسم العمل والممثلين.

أشرف زكي يتحدث عن عشقه للمسرح وأهميته

كما يتحدث الفنان أشرف زكي عن عشقه للمسرح وأهميته ودوره ورسالته وعن حماسه ودعمه للفرق الموهوبة من الفنانيين، وكيف نستطيع أن نعرض وندعم تلك التجارب الشبابية على مستوى أوسع انتشارًا حتى نحقق الهدف منها ونقدر من خلالها نكتشف مواهب جديدة فى التمثيل.

كما تتحدث مخرجة العمل عن التفاصيل الخاصة وكيف خرج العمل إلى النور ورسالته ومدي التعاون والروح السائدة بين فريق العمل،وعن الفكرة وقصة المسرحية تتحدث مؤلفة العرض وتجيب من اين جاءت لها فكرة العرض وكيف استطاعت ان تجمع كل الشخصيات دى فى مكان واحد وهو الصالون؟.

ومن أبطال العمل الفنانة مريم اشرف زكي والتي تتحدث عن عشقها للتمثيل والمسرح ومدي اهمية تلك التجربة في بدايتها الفنية، وهل هناك أية ملاحظات من والدها قبل أن تقف على خشبة المسرح، وأيضًا يتحدث الفنان محمد الليثي عن الفرق بين المسرح والفيديو باعتباره قام بتأدية العديد من الشخصيات الدرامية والسينمائية، بالإضافة إلى باقي فريق العمل وحديثه عن كواليس وأسرار العرض المسرحي والذي نال إشادة النقاد والجماهير.