نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيرادات شباك التذاكر في السينما المصرية.. صعود "الحريفة" وهبوط "وداعًا حمدي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد الموسم الشتوي الحالي عرض عدد من الأعمال السينمائية التي تسعى للتألق في دور العرض المصرية من بين هذه الأعمال، نذكر "الهوى سلطان"، "وداعًا حمدي"، "الحريفة"، "المخفي"، و"الفستان الأبيض"، حيث تتنوع الموضوعات بين الدراما والرومانسية والكوميديا، وتضم هذه الأفلام كوكبة من النجوم الشباب والمخضرمين.

إيرادات شباك التذاكر في السينما المصرية 2024

شهدت إيرادات شباك التذاكر في السينما المصرية لعام 2024 تباينًا ملحوظًا بين الأفلام المطروحة.

نستعرض فيما يلي الإيرادات التي حققتها بعض الأفلام يوم أمس، والتي تُظهر التنافس الشديد بين الأعمال السينمائية.

الحريفة يتصدر الإيرادات

حقق فيلم "الحريفة" نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر، حيث تصدر الإيرادات بإجمالي بلغ 3.774.868 جنيهًا.

الفيلم يضم مجموعة من النجوم الشبان مثل نور النبوي، أحمد غزي، نور إيهاب، وغيرهم، إلى جانب مشاركة عدد من النجوم في أدوار ضيوف شرف مثل آسر ياسين وأحمد فهمي.

يدور الفيلم حول قصة مثيرة تجذب الجمهور بمزيج من الدراما والأحداث المشوقة.

مين يصدق؟ يحقق إيرادات متواضعة

على الرغم من موضوعه الجذاب، الذي يعالج قضايا العلاقات الإنسانية والاحتيال، حقق فيلم "مين يصدق؟" إيرادات بلغت 147.687 جنيهًا فقط.

الفيلم من إخراج زينة عبد الباقي ويضم في بطولته جايدا منصور ويوسف عمر، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف مثل شريف منير وأشرف عبد الباقي.

اللعب مع العيال في إطار كوميدي

حقق فيلم "اللعب مع العيال" إيرادات بلغت 14.809 جنيهًا، وهو من نوعية الأفلام الكوميدية التي تعيد إلى الأذهان أفلام شريف عرفة الناجحة مثل "الناظر" و"فول الصين العظيم".

تدور أحداث الفيلم حول شاب يواجه سلسلة من الأزمات والمواقف المضحكة التي تقلب حياته رأسًا على عقب، وهو من بطولة محمد إمام، أسماء جلال، وباسم سمرة.

الهوى سلطان يحقق نجاحًا في أجواء رومانسية

حقق فيلم "الهوى سلطان" إيرادات بلغت 551.783 جنيهًا، ويتميز بطابع رومانسي اجتماعي خفيف.

الفيلم من بطولة منة شلبي وأحمد داود، ويستعرض تطورات علاقة صداقة تتحول إلى قصة حب، ويشارك في العمل مجموعة من النجوم مثل سوسن بدر وأحمد خالد صالح.

وداعًا حمدي يحقق إيرادات محدودة

حقق فيلم "وداعًا حمدي" إيرادات بلغت 5.608 جنيهًا فقط، وهو من بطولة شيرين رضا وآية سماحة، ويعرض قصة إنسانية ضمن إطار درامي، رغم كونه محط أنظار الجمهور إلا أن الإيرادات لم تعكس هذا الاهتمام بشكل كبير.

ولاد رزق 3 يُحقق إيرادات معتدلة

حقق فيلم "ولاد رزق 3" إيرادات قدرها 1.148 جنيهًا، ويستعرض قصة عصابة تسرق شيئًا ثمينًا، مما يدخلهم في سلسلة من المشاكل والمعارك.

الفيلم من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف، ويشارك في ظهوره عدد من النجوم مثل تايسون فيوري وكريم عبد العزيز.

المخفي... فيلم يثير الفضول

حقق فيلم "المخفي" إيرادات وصلت إلى 1.007 جنيهًا، يتناول الفيلم قصة شاب حديث التخرج يعاني من خجله المفرط، مما يجعله يقع في سلسلة من المشاكل في حياته الشخصية والمهنية، يشارك في الفيلم عمرو عبد الجليل ومجموعة من النجوم.

الفستان الأبيض... نجاح محدود

حقق فيلم "الفستان الأبيض" إيرادات بلغت 395 جنيهًا فقط، ويشارك في بطولته كل من ياسمين رئيس وأحمد خالد صالح، لكن على الرغم من جودة العمل إلا أن الإيرادات كانت دون المتوقع.

تظهر هذه الإحصائيات التنافس الكبير بين الأفلام في موسم الشتاء الحالي، حيث استطاع بعضها أن يحقق إيرادات كبيرة بينما بقي البعض الآخر في دائرة الإيرادات المحدودة.