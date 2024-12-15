نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل..وفاة الفنان نبيل الحلفاوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفي منذ قليل الفنان القدير نبيل الحلفاوي، وأعلن خبر الوفاة أبناءه من خلال حسابه الشخصي على منصة "x".

موعد العزاء

وقام أبناءه بكتابة منشورا قالوا فيه:" مش القبطان اللي كاتب التويتة دي للأسف، أحنا ولاده وليد وخالد الحلفاوي، الوالد ربنا استجاب لدعاءه ولم يمر بعذاب طويل مع المرض وألم طويل، كان دائما بيدعي بكده وربنا مخذلهوش شكرا على الحب والدعاء، وصلاة الجنازة اليوم الأحد 15 ديسمبر بمسجد الشرطة زايد بعد صلاة العشاء".

تدهور الحالة الصحية لـ نبيل الحلفاوي

تدهورت الحالة الصحية لنبيل الحلفاوي ونقله للعناية المركزة، حيث يعاني من ضعف التنفس بسبب تعرضه لهبوط في الدورة الدموية ومنع عنه الزيارات بشكل نهائي، بل قامت أسرته بنقله إلى مستشفي أخرى بسبب تدهور حالته.

آخر أعمال نبيل الحلفاوي

وكان آخر أعمال نبيل الحلفاوي هو فيلم “تسليم أهالي” بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، الذي تم إنتاجه عام 2022، وحقق الفيلم في ذلك الوقت نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا.

تفاصيل فيلم “تسليم أهالي”

والذي ضم كل من الفنانة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبد العزيز، وغيرهم، والعمل من إخراج أحمد الجندي، يتناول العمل قصة موظفين حكوميين اثنين، دلال عبد العزيز لديها ابنة واحدة اسمها زاهية والتي تحلم بالزواج وبيومي فؤاد لديه ابن واحد اسمه خليل الذي يحلم بالهجرة إلى كندا.