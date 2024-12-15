إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة وتوجه رسالة مؤثرة لوالدتها الراحلة

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أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها الرسمي على إنستجرام مجموعة من الصور التي التقطتها أثناء أداء مناسك العمرة.

وظهرت إلهام في الصور بجانب الكعبة المشرفة، برفقة شقيقها الفنان أمير شاهين وزوجته، بالإضافة إلى صديقتها الفنانة يسرا.

رسالة مؤثرة لوالدتها الراحلة

علقت إلهام شاهين على الصور قائلة: "ربنا يتقبل ويجعله في ميزان حسنات أمي الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة يا رب.. أفتقدها وسأظل أفتقدها حتى نلتقي". جاءت هذه الكلمات لتعبّر عن مشاعر الحزن والاشتياق التي تكنها لوالدتها الراحلة، مؤكدة أن ذكرى والدتها ما زالت حية في قلبها.

استعدادات إلهام شاهين لمسلسل "سيد الناس"

على صعيد آخر، تستعد إلهام شاهين لتصوير دورها في مسلسل "سيد الناس"، الذي سيعرض في رمضان المقبل. المسلسل من تأليف خالد صلاح وإخراج محمد سامي، ويشارك في بطولته عمرو سعد، بالإضافة إلى نخبة من النجوم مثل أحمد زاهر، سلوى عثمان، وخالد الصاوي.

ستؤدي إلهام شاهين في هذا العمل دور زوجة ابن الفنانة بشرى، حيث تدور أحداث المسلسل حول صراعات بين الشخصيات، ما يضيف بعدًا دراميًا مثيرًا.

مسلسل "الفريدو" والعلاقة بأعمال إلهام شاهين

في سياق آخر، يُعرض مسلسل "الفريدو" حاليًا على شاشة قنوات ON دراما وON TV، المسلسل يتكون من أربع حكايات، كل واحدة منها تتألف من 10 حلقات.

وتحمل أول قصة عنوان "ألفريدو"، وهو مقتبس من كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود.

إلهام شاهين في مسلسل "نصيبي وقسمتك"

الجدير بالذكر أن شركة "آرت ميكرز" كانت من أولى الشركات التي قدمت نوعية المسلسلات المنفصلة، بدءًا من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا بفضل كل حكاية مكونة من 10 حلقات.