نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد عرض مسلسل "صفحة بيضا" لـ حنان مطاوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعكف الفنان حنان مطاوع، على الإنتهاء من تصوير أحدث أعمالها الدرامية، والتي تحمل اسم "صفحة بيضا"، استعدادًا لإنطلاق عرضه الأسبوع الثاني من شهر يناير المقبل 2025.

حنان مطاوع

قصة مسلسل "صفحة بيضا"



تدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي درامي وتشويقي، حول شخصية دكتورة في الجامعة، ولكنها تتعرض لإتهامات تجبرها علي الهروب وتعيش مع سيدة غريبة وذلك بعد العثور عليها امام المنزل، وتواجه الشخصية العديد من المشاكل والصراعات التي تحاول مواجهتها والتغلب عليها، المسلسل مكون من 30 حلقة.



أبطال وصناع مسلسل "صفحة بيضا"

ويضم مسلسل صفحة بيضا بطولة كلا من: حنان مطاوع، مها نصار، سامي الشيخ، أحمد الرافعي، أحمد الشامي، أحمد مجدي، حنان يوسف، حسن العدل وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف حاتم حافظ، وإخراج أحمد حسن.

أحدث أعمال حنان مطاوع السينمائية

ويذكر أن أحدث أعمال حنان مطاوع هو فيلم «هابي بيرث داى»، الذي تشارك في بطولته مع نيللي كريم وشريف سلامة، من تأليف محمد دياب وسارة جوهر، وإخراج سارة جوهر، يأتي هذا الفيلم كعودة لها إلى السينما بعد غياب دام 4 سنوات، حيث كان آخر أفلامها "قابل للكسر" الذي عُرض في عدة مهرجانات سينمائية.