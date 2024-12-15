نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تصدر نهلة سلامة للتريند.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة نهلة سلامة تريند مؤشر البحث الشهير "جوجل"، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما تحدثت عن اختفائها الأخير من المشهد الفني، وأوضحت الأسباب التي دفعتها للابتعاد لفترة، رغم نجاح أعمالها الأخيرة، مثل مسلسل "حضرة العمدة" الذي عرض في رمضان 2023، ومسلسل "أرواح خفية" الذي طُرح على إحدى المنصات الإلكترونية في بداية عام 2024.

نهلة سلامة

سر اختفاء نهلة سلامة عن الساحة الفنية

وكشفت نهلة سلامة في تصريحات تلفزيونية لها أن اختفاءها في الفترة الماضية كان بسبب الهجوم الحاد الذي تعرضت له عقب مشاركتها في مسلسلي "حضرة العمدة" و"أرواح خفية"، إلى جانب الجدل الذي أثاره ظهورها في أحد المهرجانات المصرية.



وقالت: "قررت الابتعاد وأخذ استراحة محارب لأبتعد عن الضغوط وأراجع نفسي".

مسلسل "حضرة العمدة"

و أعربت عن تقديرها الكبير للمخرج عادل أديب، مشيرة إلى أنه دائمًا يختار لها أدوارًا مليئة بالتحديات.

وأضافت: "كنت خائفة جدًا قبل بدء تصوير دوري في مسلسل 'حضرة العمدة'، وطلبت جلسات تنسيق مع المخرج لتجاوز هذا الخوف، وأتمنى أن أكون قد وفقت في تقديم الشخصية".

وأكدت أنها اتخذت قرارًا بالعودة تدريجيًا للساحة الفنية، معبرة عن أملها في تلقي عروض مميزة للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل أو تقديم أعمال سينمائية جديدة.