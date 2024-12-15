بسبب الكوفيد.. عمرو وهبة يكشف تفاصيل مرض ابنه

القاهرة - محمد ابراهيم - وجّه الفنان عمرو وهبة رسالة شكر لجمهوره ومحبيه الذين حرصوا على الاطمئنان على الحالة الصحية لابنه "يحيى"، عقب تعرضه لأزمة صحية استدعت احتجازه في المستشفى لأكثر من 15 يومًا. جاء ذلك عبر صفحته على موقع "إنستجرام".

كتب عمرو وهبة على صفحته الشخصية عبر خاصية “إستوري”: “شكرا لكل حد عارف إن يحيى تعبان وسأل أو اتكلم أو كتب كومنت واتصل، بعتذر إني مش عارف أرد على كل الناس عشان بقالي شهر تقريبا بحكي كل يوم كذا مرة للناس والأهل والدكاترة والصحاب، وعامة احنا لسه معرفناش بالضبط إيه”.

وأضاف حديثه قائلا: “اللي عارفينه بس، إن مشكلة في المناعة حصلت له بسبب الكوفيد، شكرا لأي حد مهتم، انا عارف وحاسس والله، ومن الناحية الطبية، معنا دكاترة محترمة ومهتمة وعاملين اللي عليهم وزيادة، فموضوع ترشيح الدكاترة مشكور طبعا، بس دي مرحلة عديناها، وهي بس حاجة بتاخد وقت في التشخيص، ونتمنى طبعا مايطلعش في حاجة أصلا، وربنا يلطف ويخف وخلاص ومش عايز اعرف ايه دا، شكرا لاهتمام اللي كانوا عارفين واهتموا”.

أخر أعمال عمرو وهبة

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان عمرو وهبة، هو مسلسل "رقم سري" الذي تدور أحداثه حول “ندى عشماوي”، فتاة طموحة في منتصف الثلاثينيات تشغل منصب أصغر مديرة بنك في عمرها، لكنها تواجه عداوات داخل عملها. تتعقد الأحداث عندما يتولى الضابط “حسين محمود” التحقيق في مؤامرة لسرقة أموال المودعين عبر منظومة البنك الإلكترونية، لتنكشف شبكة من الاتهامات والمفاجآت المثيرة خلال التحقيقات