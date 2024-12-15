افتتاحية "Kraven the Hunter" تنطلق بقوة.. و"Gladiator 2" يواصل حصد الملايين

القاهرة - محمد ابراهيم -

شهد فيلم الأكشن والرعب Kraven the Hunter انطلاقة قوية في يوم عرضه الأول بدور السينما الأمريكية، حيث حقق إيرادات بلغت 4.7 مليون دولار من 3211 صالة عرض. الفيلم يواصل الاستعداد للعرض الدولي خلال الأيام القادمة، ما يعزز توقعات بزيادة كبيرة في الإيرادات.

Gladiator 2: نجاح عالمي يرسخ عودة العمل الأسطوري

على صعيد آخر، واصل فيلم Gladiator 2 الجديد تحقيق أرقام قياسية، إذ بلغت إيراداته العالمية 371.5 مليون دولار منذ طرحه في 22 نوفمبر الماضي.

الإيرادات الأمريكية: 135.8 مليون دولار

الإيرادات الدولية: 235.7 مليون دولار



طاقم تمثيل مميز بقيادة بول ميسكال

يجسد النجم بول ميسكال شخصية لوسيوس، ابن شقيق كومودوس (الذي أداه سابقًا جواكين فينيكس)، والذي أنقذه ماكسيموس (راسل كرو) في الفيلم الأصلي.

وينضم ميسكال إلى طاقم تمثيل يضم أسماء لامعة مثل دينزل واشنطن، كوني نيلسن، ديريك جاكوبي، دجيمون هونسو، جوزيف كوين، بيدرو باسكال، وفريد هيشينجر، في عمل يخرجه المبدع ريدلي سكوت ومن إنتاج Paramount Pictures.

ماذا ينتظر الجماهير؟

بينما يترقب عشاق Kraven the Hunter عرضه في الأسواق الدولية، تستمر التوقعات المرتفعة لفيلم Gladiator 2 الذي أعاد إحياء واحدة من أشهر ملحمات السينما.