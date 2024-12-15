في هذا الموعد.. محمود العسيلي يحيي حفل غنائي بالقاهرة الجديدة

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المطرب محمود العسيلي لإحياء حفلا غنائيا ضخما ومن المقرر إقامتها بالقاهرة الجديدة، يوم الخميس 19 ديسمبر الجارى.

ومن المقرر أن يقدم محمود العسيلي مجموعة من أغانية الجديدة والقديمة ومنها: “100 حاجة و50، مش مضمون، حلم بعيد، جنة تكفينا، فوقي، الدلوعة”.

وطرح محمود العسيلي مؤخرًا أغنية تتحت اسم «لا أبالي» بالتعاون مع مطرب المهرجانات مسلم، حيث حققت نسب مشاهدات مرتفعة.

وتقول كلمات الأغنية:

"مشيت وقالت عياري فالت يعني أنا جاحد وغلطت جامد ما تشوفي غيري في ألف واحد لا أبالي راحت وسابت مش فارقة عادي لا شمسي غابت دي طالعة عادي حبينا عادي واتسابنا عادي لا أبالي لاء، لاء، لاء، لاء مش مهم مين بدأ حتى لو القلب رق مش هنرجع ثاني لاء لاء، لاء، لاء، لاء مش مهم العيب في مين راح الحلو هييجي حلوين والعيب فينا إحنا موافقين إيه فرق؟ لا أبالي، لا أبالي، لا أبالي، لا أبالي عياري فالت وابن الذين لو قلبي جاحد ربك يهدينا العيب ماليكم وتقولوا فينا لا أبالي انتوا في مدينة واحنا في مدينة لو كله معانا طب مين علينا واللي باعونا كانت خدمة لينا لا أبالي لاء، لاء، لاء، لاء، لاء في داهية مش فارق حد إحنا شبعنا فيها زق فاحنا الصح وانتوا لاء، لاء، لاء، لاء، لاء مش شاغلني ومش حوار مش شايف نرجع للفار باختصار قلبي اتخنق I don't give لا أبالي، لا أبالي، لا أبالي، لا أبالي لا أبالي، لا أبالي، لا أبالي".