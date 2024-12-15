هاني محروس يكشف عن تعاونه مع حمادة هلال في أغنية "ياريت ما أهلينا ربونا" عبر برومو تشويقي على فيسبوك

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلن المنتج الموسيقي هاني محروس عن عمله الجديد مع النجم حمادة هلال في أغنية تحمل عنوان "ياريت ما أهلينا ربونا"، وذلك عبر نشر برومو تشويقي للأغنية على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأرفق محروس البرومو بتعليق يعكس حماسه الكبير قائلاً:

"يا رب خير أول ... تعاون إنتاج شركتي مع أخويا العشرة حمادة هلال وأخويا الكبير الأستاذ بهاء الدين محمد، وألحان صديقي وأخويا الصغير محمد قماح، توزيع المبدع عمرو الخضري... ياريت ماأهلينا ربونا... يوم الأربعاء على جميع المنصات."

الأغنية تأتي من كلمات الشاعر الكبير بهاء الدين محمد، الذي يُعرف بقدرته على مزج الكلمات العميقة مع الحس الموسيقي العاطفي. أما اللحن فهو من إبداع الفنان الشاب محمد قماح، الذي يضيف بصمته الخاصة للأعمال التي يتولى تلحينها، بينما أشرف على التوزيع الموسيقي عمرو الخضري، المعروف بتقديمه لأنماط توزيع متطورة ومميزة.

وينتظر الجمهور بفارغ الصبر طرح الأغنية يوم الأربعاء المقبل على جميع المنصات الرقمية، حيث يُتوقع أن تحمل رسالة مميزة ومؤثرة، تعكس تعاوناً فريداً بين فريق عمل مميز يضم أسماء لامعة في صناعة الموسيقى المصرية.

يُذكر أن هاني محروس يُعتبر من أبرز المنتجين الموسيقيين في مصر، ويملك تاريخاً حافلاً بالتعاون مع نجوم الصف الأول. كما أن حمادة هلال يستمر في تقديم أغنيات تلامس وجدان الجمهور، ما يجعل هذا العمل الجديد محط اهتمام كبير من محبي الموسيقى العربية.