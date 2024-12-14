عمرو وهبة يكشف تفاصيل مرض ابنه توجه الفنان عمرو وهبة بالشكر لكل المهتمين بحالة ابنه يحيى الصحية بعدما كشف مؤخرا أنه تم احتجازه لأكثر من 15 إقرأ المزيد

توجه الفنان عمرو وهبة بالشكر لكل المهتمين بحالة ابنه "يحيى" الصحية، بعدما كشف مؤخرا أنه تم احتجازه لأكثر من 15 يوما في المستشفى.

كتب عمرو وهبة عبر حسابه بتطبيق Instagram: "شكرا لكل حد عارف إن يحيى تعبان وسأل أو اتكلم أو كتب كومنت واتصل، بعتذر إني مش عارف على كل الناس عشان بقالي شهر تقريبا بحكي كل يوم كذا مرة للناس والأهل والدكاترة والصحاب، وعامة احنا لسه معرفناش بالضبط إيه المشكلة ولا علاجها".

وتابع: اللي عارفينه بس، إن مشكلة في المناعة حصلت له بسبب الكوفيد، شكرا لأي حد مهتم، انا عارف وحاسس والله، ومن الناحية الطبية، معنا دكاترة محترمة ومهتمة وعاملين اللي عليهم وزيادة، فموضوع ترشيح الدكاترة مشكور طبعا، بس دي مرحلة عديناها، وهي بس حاجة بتاخد وقت في التشخيص، ونتمنى طبعا مايطلعش في حاجة أصلا، وربنا يلطف ويخف وخلاص ومش عايز اعرف ايه دا، شكرا لاهتمام اللي كانوا عارفين واهتموا”.

يذكر أن عمرو وهبة أعلن في بداية ديسمبر الجاري عن تعرض ابنه لأزمة صحية مفاجئة، ونشر صورة تجمعة بنجله وهو يضع كانيولا في يده معلقا: "المستقبل الجيد أحيانا يحتاج لذكريات سيئة"، وذكر حينها أنه يتواجد برفقة نجله في المستشفى منذ 15 يوما بسبب أزمته الصحية.