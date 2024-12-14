أحمد جودة - القاهرة - الفنان محمود حافظ يقاضي مخترقي حساباته على السوشيال ميديا

أعلن الفنان محمود حافظ عن اختراق جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشف تعرض حساباته للسرقة، وأكد أنه سيقوم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد الشخص المسئول عن هذا الاختراق، هذه الحادثة تأتي في وقت حساس، خصوصًا مع زيادة الوعي حول قضايا الأمان الرقمي وحماية الخصوصية على الإنترنت.

الفنان محمود حافظ

منشور الفنان محمود حافظ

الفنان محمود حافظ أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيس بوك" عن اختراق جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك حساباته على "واتساب"، وقال في منشوره: "تم اختراق جميع حساباتي على السوشيال ميديا والواتس اب، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة."



هذا الاختراق أثار العديد من التساؤلات حول أمان الحسابات على الإنترنت، وأكد حافظ أنه سيلاحق المسؤولين قانونيًا.

منشور الفنان محمود حافظ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيس بوك

أحدث أعمال الفنان محمود حافظ

يذكر أن أحدث أعمال الفنان محمود حافظ هو مسلسل "عمر أفندي"، الذي يشارك في بطولته مع أحمد حاتم، آية سماحة، رانيا يوسف، مصطفى أبوسريع، ومحمد رضوان، المسلسل من تأليف مصطفى حمدى، ومن إخراج عبدالرحمن أبوغزالة، كما تدور أحداث المسلسل حول شخصية "عمر أفندي" في إطار درامي اجتماعي، ويعرض موضوعات مختلفة مع معالجة قوية للقضايا الإنسانية.