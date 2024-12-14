نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد دعمه لـ محمد سلام في أولى بطولاته المطلقة بالدراما.. أحمد مكي حديث السوشيال ميديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر اسم الفنان أحمد مكي تريند محركات البحث المختلفة منها الفيسبوك ومنصة أكس، وذلك منذ الإعلان عن مشاركته في مسلسل "كوارث طبيعية" للنجم محمد سلام، كضيف شرف في لفتة لطيفة منه لدعم محمد سلام في أولى بطولاته المطلقه، ومن المقرر عرض العمل في بداية عام 2025.

وأشاد المتابعين لأحمد مكي وموقفه في مساند صديقه سلام، وخاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته معا في أكثر من عمل ولعل أهم مسلسل الكبير أو ي.

تفاصيل مسلسل "كوارث طبيعية:

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي ساخر، حيث يجسد محمد سلام شخصية محورية تواجِه مواقف مليئة بالمفاجآت والغرائب، والتي تتشابك مع العديد من الأحداث المثيرة، في قالب درامي مليء بالكوميديا السوداء والحوارات الساخرة.

أبطال مسلسل “كارثة طبيعية”

مسلسل “كارثة طبيعية” بطولة الفنان محمد سلام، بالتعاون مع مجموعة من النجوم منهم حمزة العيلي، تأليف أحمد عاطف وإخراج حسام حامد.

وفي سياق آخر يواصل الفنان أحمد مكي الإستعدادات لتحضير مسلسل الغاوي الذي سيشارك به في موسم رمضان القادم 2025، ويغير أحمد مكي جلده هذه المرة ويخرج من إطار الأدوار الكوميدية حيث يلعب خلاله شخصية مجرم تائب.

آخر أعمال أحمد مكي

ويذكر أن مكي شارك العام الماضي بمسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، شارك بجانب أحمد مكي في بطولته، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، مصطفى غريب، سماء إبراهيم، حاتم صلاح، حسين أبو حجاج، ليلى عز العرب، وعبدالرحمن حسن، مع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم أكرم حسني وأمينة خليل وشيماء سيف وصفاء الطوخي، والعمل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

في الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي يتعرض الكبير أوي عمدة قرية (المزاريطة) والذي يقوم بتجسيد شخصيته الفنان أحمد مكي لضغوط عديدة، حيث يجد نفسه مضطرًا للاهتمام بالعديد من القضايا والمشاكل التي تخص من حوله، ومن ثمّ تدور باقي أحداث العمل في إطار مميز من الكوميديا الإجتماعية والإثارة والتشويق.