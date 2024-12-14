نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منذ 14 عام.. أمير كرارة يغيب عن الماراثون الرمضاني 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان أمير كرارة عن عدم مشاركته في مسلسلات رمضان 2025، بعد أن كان له حضور مستمر في الموسم الرمضاني طوال الـ 14 عامًا الماضية، حيث فاجأ جمهوره بعدم مشاركته في الماراثون الرمضاني المقبل 2025، أثناء حضوره حفل ختام «مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024»، مشيرا إلى أنه لم يتمكن من حضور حفل افتتاح الدورة الرابعة من المهرجان بسبب انشغاله بتصوير أحد أعماله الفنية.

ويعكف الفنان أمير كرارة حاليًا بتصوير أحدث أفلامه التي جاء بعنوان “الشاطر”، الذي يجمعه لأول مرة مع كل من الفنانة هنا الزاهد والمخرج أحمد الجندي، من تأليف كريم يوسف، والذي يراهن عليه لاختلاف قصته التي يقدمها للجمهور.

وعلى صعيد الدراما يواصل الفنان أمير كرارة تحضيرات مسلسله الجديد بعنوان «أعراض انسحاب»، عبر منصة Watch it الإلكترونية، من إخراج محمد سلامة، وتأليف إسلام حافظ، ويتضمن 10 حلقات في إطار من التشويق والإثارة.

فيلم الشاطر

ومن المقرر أن تشارك في البطولة النسائية النجمة هنا الزاهد، حيث يعد التعاون الأول بين هنا وكرارة في السينما، ومن المتوقع أن يكون الفيلم مفاجأة كبيرة فى السوق السينمائى، والعمل من إخراج أحمد الجندي.

كما تم التعاقد على المشاركة في بطولة العمل كل من: أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، عادل كرم، ومازالت الشركة المنتجة تتعاقد مع عدد من الممثلين الفترة المقبلة، حيث رشح المخرج أحمد الجندى عدد من الممثلين سيتم الإعلان عنهم قريبًا.