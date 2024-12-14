انت الأن تتابع خبر نادين نسيب نجيم تقدم أسلوباً جريئاً في حملة دعائية مبتكرة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - في خطوة جريئة وغير تقليدية، أظهرت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم جانباً جديداً من شخصيتها القوية والمفعمة بالحياة من خلال حملة دعائية متميزة تستعرض أسلوبها الخاص في عالم الموضة والجمال. عبر حسابها في "إنستغرام"، أشعلت نادين منصات التواصل الاجتماعي بصور جديدة تروج لمستحضرات العيون الخاصة بعلامتها، حيث قدمت إطلالات مكياج مذهلة تجمع بين الجرأة والأناقة.
أسلوب جريء ومتميز
- لقد اختارت نادين اللون الأسود كخيار رئيسي في إطلالاتها، مما يعكس طابعاً عصرياً وقوياً. في اللوك الأول، تألقت بتصميم أنيق بلا أكمام باللون الأسود، مزين بتفاصيل شفافة في منطقة الصدر، مما أضاف لمسة من الرقي والإثارة. وأكملت الإطلالة بقفازات جلدية جريئة، لتبرز شخصيتها القوية بإطلالة لافتة. كذلك، اعتمدت نادين على مجوهرات ضخمة من علامة "شواروفسكي" Swarovski، التي تعكس أسلوب "Statement Pieces"، مما أضاف لمسة من الفخامة والجاذبية إلى التصميم.
أما في اللوك الثاني،
- فقد كانت الجرأة أكثر وضوحاً، حيث ظهرت بتصميم قصير باللون الأسود، مع تفاصيل جذابة تمنحها إطلالة تجمع بين الأنوثة والقوة. ارتدت معه Collant أسود لإضافة لمسة عصرية، وبدت الإطلالة مكتملة بمجوهرات كبيرة وواضحة من علامة "شواروفسكي" Swarovski، مما زاد من تميزها وتفردها.
أسلوب جمالي مبتكر
- ما يلفت الانتباه بشكل خاص هو المكياج الذي اختارته نادين نسيب نجيم بعناية فائقة، حيث ركزت بوضوح على مستحضرات العيون لتبتكر مكياجاً جريئاً يعكس شخصيتها المتفردة. وقد أبدعت في توزيع الظلال حول عينيها، مما زاد من جمال وجاذبية نظرتها. أما الآيلانير، فقد جاء بأسلوب مبتكر وساحر، حيث تم سحبه بطريقة لافتة مستوحاة من أبرز صيحات الموضة العالمية.
- تسريحة شعر نادين كانت جزءاً لا يتجزأ من سحر هذه الإطلالات، حيث اعتمدت على التجعيدات البارزة مع النفش الذي زاد من حجم وجمال الشعر، مما جعل إطلالتها أكثر عفوية وجاذبية. هذه التسريحة المتألقة تناغمت بشكل مثالي مع تفاصيل مكياجها، مما جعلها تظهر في أبهى صورة.
- بذلك، استطاعت نادين نسيب نجيم أن تقدم إطلالات تجمع بين القوة والجمال بأسلوب عصري يعكس حضورها المميز كأيقونة جمال وموضة في العالم العربي .