انت الأن تتابع خبر ياسمين عبد العزيز تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خطفت النجمة ياسمين عبد العزيز أنظار جمهورها إليها في أحدث ظهور لها، حيث ارتدت فستان طويل بسيط من اللون الأسود، وحازت إطلالتها على تفاعل وإعجاب جمهورها، وذلك من خلال حسابها بموقع "إنستجرام".

تعيش النجمة ياسمين عبد العزيز حاليا نشاطا فنيا، حيث تواصل تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد "وتقابل حبيب"، الذي تنافس به في الماراثون الرمضاني المقبل 2025، وتعود من خلاله إلى الدراما وموسم رمضان بعد غيابها العام الماضي.

مسلسل "وتقابل حبيب" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز كريم فهمى، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، وعدد كبير من الفنانين سيتم الإعلان عنهم الفترة المقبلة.

كما تعود ياسمين عبد العزيز إلى السينما من خلال تعاقدها مؤخرا على فيلم كوميدي جديد، يحمل اسم "زوجة رجل مش مهم"، يجمعها بالنجم أكرم حسني، حيث بدأت تصويره مؤخرا، ونشرت صور من كواليس أول يوم، ظهرت فيها مع أكرم حسنى ومعتز التونى، والمنتج تامر مرسى، وسرعان ما استقبلت الصور تفاعل كبير من متابعيها وجمهورها.

وكتبت ياسمين عبد العزيز، على الصور التى نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام "بسم الله توكلنا على الله ابتدينا تصوير فيلم كوميدى (زوجة رجل مش مهم) بإذن الله".